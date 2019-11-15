Son Dakika Haberleri: Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralıKARABÜK - Karabük'te demir çelik fabrikasında basınç patlaması sonrası meydana gelen iş kazasında müteahhit firma çalışanı 2 işçiden biri öldü, biri yaralandı.

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te demir çelik fabrikasında basınç patlaması sonrası meydana gelen iş kazasında müteahhit firma çalışanı 2 işçiden biri öldü, biri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, KARDEMİR fabrikaları 1 Nolu yüksek fırında tozsuzlaştırma yatırımı çalışmaları sırasında promatik volf değişimi sırasında basınçtan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında müteahhit firma çalışanı Mehmet Hayri Akpınar ile Ahmet Akbulut yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Mehmet Hayri Akpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer işçi Ahmet Akbulut'un ise tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin dayı yeğen olduğu ve Mardin'den geldikleri öğrenildi.

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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