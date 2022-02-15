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Demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü

15.02.2022 12:25
Demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Emrullah Erol, banda sıkışması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emrullah Erol'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - HATAY

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İskenderun, Hatay, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika


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