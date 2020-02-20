Demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

Demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

6 saat önce

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy mevkisindeki OSB'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

Yaklaşık 500 ton hurda demirin olduğu bölümde çıkan yangın, Bartın Belediyesinin yanı sıra ilçe ve beldeler ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinden gönderilen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:55 Kaynak: AA
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