Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk - Son Dakika
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Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk

28.06.2022 08:14
Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyunu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir...

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyunu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

10 ay boyunca teknik takip yapıldı, 3 ayrı suç örgütü tespit edildi

Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.

Tekel oluşturmuşlar

Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar

Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve elkoyma işlemleri devam ediyor. - ANKARA

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Son Dakika: Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlere yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu başladı! 3 suç örgütü lideri de gözaltında Son Dakika: Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlere yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu başladı! 3 suç örgütü lideri de gözaltında Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

Demir Çelik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk - Son Dakika
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