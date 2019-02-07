Son Dakika Haberleri: Demir Çelik İhtisas Osb'nin Tapu İşlemleri Tamamlandı

Demir Çelik İhtisas Osb'nin Tapu İşlemleri Tamamlandı

33 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tapu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Demir Çelik İhtisas Osb'nin Tapu İşlemleri Tamamlandı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tapu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, yaklaşık 5 yıl önce başvurusu yapılan 88,5 hektarlık alanın tapu işlemin tamamlandığını söyledi.

Söz konusu OSB'nin Batı Karadeniz Bölgesine çok büyük ticari girdiler sağlayacağını ve buranın kurulması için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Pazvant şunları kaydetti :

"Belirlenen arazinin tapu işlemlerinin tamamlanması çok sevindirici oldu. Bizim kamulaştırma ile ilgili tüm altyapımız hazır. Yer ve mülkiyet sahipleri hepsi hepsi tek tek çıkartılmıştır. Tapuya bildirimler yapılmıştır. Ödenek geldiği an biz yarın kamulaştırmaya başlayabilecek bir durumdayız. " diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Düzce, Akçakoca, Demir Çelik, OSB, Ekonomi
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