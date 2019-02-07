Demir Çelik İhtisas Osb'nin Tapu İşlemleri Tamamlandı
33 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tapu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde kurulması planlanan Demir Çelik
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB
) tapu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, yaklaşık 5 yıl önce başvurusu yapılan 88,5 hektarlık alanın tapu işlemin tamamlandığını söyledi. Söz
konusu OSB'nin Batı Karadeniz
Bölgesine çok büyük ticari girdiler sağlayacağını ve buranın kurulması için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Pazvant şunları kaydetti :
"Belirlenen arazinin tapu işlemlerinin tamamlanması çok sevindirici oldu. Bizim kamulaştırma ile ilgili tüm altyapımız hazır. Yer ve mülkiyet sahipleri hepsi hepsi tek tek çıkartılmıştır. Tapuya bildirimler yapılmıştır. Ödenek geldiği an biz yarın kamulaştırmaya başlayabilecek bir durumdayız. " diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:31 Kaynak: AA
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