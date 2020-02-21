Demir çelik işçileri depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demir çelik işçileri depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Demir çelik işçileri depremzedelere yardım malzemesi gönderdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çalışan işçilerin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için topladığı yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Demir çelik işçileri depremzedelere yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çalışan işçilerin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için topladığı yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, uğurlama töreninde Erdemir'de çalışan Türk Metal Sendikası'na üye işçilerin hazırladığı 1 tır yardım malzemesini depremzedelere göndermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ ve Malatya'daki depremde ölen ve yaralananlar olduğunu, çok sayıda binanın da hasar gördüğünü anımsatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Doğal afetler her an yaşanabilir. Bugün orada olur, yarın başka bir yerde olur. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bu ülkenin başına ne kadar çorap örülmek istenirse istersin, hiçbir kuvvet buna muvaffak olamayacaktır. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olamadılarsa İdlib'de de muvaffak olamayacaklar. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan da deprem mağdurlarının yaralarının sarılması için Erdemir çalışanlarının ve Türk Metal Sendikası üyelerinin duyarsız kalmadığını belirterek, birlik ve beraberliği her zaman göstermeye hazır olduklarını kaydetti.

İlçe Müftüsü Recai Albayrak'ın okuduğu dua ile yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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