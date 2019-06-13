Demir cevheri piyasasında İran alarmı
1 saat önce
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları demir cevheri piyasalarında alarm çalmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38
ABD'nin İran
'a yönelik yaptırımları demir cevheri piyasalarında alarm çalmasına neden oldu. İran'ın yılda 14 milyon tona ulaşan demir cevheri arzının piyasadan çekilmesiyle fiyatların son beş yılın en yüksek seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.
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