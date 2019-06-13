Son Dakika Haberleri: Demir cevheri piyasasında İran alarmı
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Demir cevheri piyasasında İran alarmı

1 saat önce

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları demir cevheri piyasalarında alarm çalmasına neden oldu.

Demir cevheri piyasasında İran alarmı, System.String[]
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları demir cevheri piyasalarında alarm çalmasına neden oldu. İran'ın yılda 14 milyon tona ulaşan demir cevheri arzının piyasadan çekilmesiyle fiyatların son beş yılın en yüksek seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38 
Ekonomi
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