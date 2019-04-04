Demir cevherini kasırga vurdu!
30 dakika önce
Kasırga ve güvenlik endişeleri çeliğin hammaddesi demir cevherinin fiyatını yükseltiyor.
Kasırga ve güvenlik endişeleri çeliğin hammaddesi demir cevherinin fiyatını yükseltiyor. Analistlere göre kısa vadede fiyat artışı sürebilir. (Evim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:09
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