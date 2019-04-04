Son Dakika Haberleri: Demir cevherini kasırga vurdu!

Demir cevherini kasırga vurdu!

30 dakika önce

Kasırga ve güvenlik endişeleri çeliğin hammaddesi demir cevherinin fiyatını yükseltiyor.

Demir cevherini kasırga vurdu!, System.String[]
Kasırga ve güvenlik endişeleri çeliğin hammaddesi demir cevherinin fiyatını yükseltiyor. Analistlere göre kısa vadede fiyat artışı sürebilir. (Evim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:09 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi! Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 05:39:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir cevherini kasırga vurdu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]