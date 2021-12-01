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Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

01.12.2021 13:16
Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

Kocaeli'de 73 yaşındaki eşini demir çubukla darp eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 73 yaşındaki eşini demir çubukla darp eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hatice E., uzun süre eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Hatice E., her seferinde eşi H.E. ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı. Yaşlı kadın son olarak geçtiğimiz günlerde eşi tarafından demir çubukla dövüldü. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice E. kadın sığınma evine götürüldü. Şiddet uygulayan eşi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı
Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı

Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir çubukla 73 yaşındaki eşini döven adam hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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