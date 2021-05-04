İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza: Demir çubuklar otomobilin camına saplandı! - Son Dakika

Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde meydana gelen kaza korku dolu anlara sahne oldu. Murat Akkaya isimlikullanıcının sürdüğü kamyonetin taşıdığı demir çubuklar, hareket halindeki başka bir araca saplandı. Demir çubukların saplandığı otomobili kullanan Furkan K.'nın yanında 2 kişinin daha yer aldığı belirlendi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Olay yerinden yansıyan görüntülere göre, kamyonetteki demir çubuklar, önden giden otomobilin arka camından içeri girdi. Korku salan bu olayın ardından aracı kullanan Furkan K. ile 2 arkadaşı ölümden döndü. Araç içindeki 3 kişinin yaralı olmadığı dile getirildi.

"NEYSE Kİ ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Başına gelen bu olayın ardından duygularını dile getiren Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" diye konuştu.