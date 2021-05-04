İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza: Demir çubuklar otomobilin camına saplandı! - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza: Demir çubuklar otomobilin camına saplandı!

04.05.2021 15:00

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde hız sınırını aşan bir kamyonetin üzerindeki demir çubuklar, seyir halindeki bir otomobilin camından içeri girdi. Araç içinde bulunan 3 kişi canını zor kurtardı.

Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde meydana gelen kaza korku dolu anlara sahne oldu. Murat Akkaya isimlikullanıcının sürdüğü kamyonetin taşıdığı demir çubuklar, hareket halindeki başka bir araca saplandı. Demir çubukların saplandığı otomobili kullanan Furkan K.'nın yanında 2 kişinin daha yer aldığı belirlendi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Olay yerinden yansıyan görüntülere göre, kamyonetteki demir çubuklar, önden giden otomobilin arka camından içeri girdi. Korku salan bu olayın ardından aracı kullanan Furkan K. ile 2 arkadaşı ölümden döndü. Araç içindeki 3 kişinin yaralı olmadığı dile getirildi.

Çekmeköy'de demir çubuklar otomobile saplandı; 3 kişi ölümden döndü

"NEYSE Kİ ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Başına gelen bu olayın ardından duygularını dile getiren Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" diye konuştu.

Çekmeköy'de demir çubuklar otomobile saplandı; 3 kişi ölümden döndü
İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza: Demir çubuklar otomobilin camına saplandı!

Murat Akkaya, Taşdelen, Mevla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza: Demir çubuklar otomobilin camına saplandı! - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • Kumral kumral: Bu demir çubuklar neden yatay oluyor dik yere dik sokulmuyor elektrik direkleri gibi insan canına kiyiliyor karayolları bu tür konuyu dusunemiyor mu bu işin muhendisleri yok mu vs vs Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • AZHiSTERiKS: Ha ha haaaaaa.... Vallaaa ben de sasirdim. Aslinda kamyonetin arkasina büyükce bir kova koyacaklardi, yaklasik 8 metre uzunlugundaki demir cubuklari dik bir sekilde icine oturtacaklardi; kovanin icine de gübreli su ekleyip yola koyulacaklardi. Hedefe vardiklarinda belki cubuklar dallanip meyve olarak yeni cubuklar vermis olabilirlerdi. Cift kat para da kazanirlardi bu yolla yani, naaa parraaaa. 3 1 Yayından Kaldır
  • Mühendisler: O demir çubuklar düşündüğün gibi yol kenarında değil, arkada ki arabanın üzerinde duruyormuş. 3 0 Yayından Kaldır
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