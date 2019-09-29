Demir'den Kavak ilçesine ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kavak Samsun'un çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. " dedi.

Demir, Kavak ilçesinde süren çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti.

Kavak'ın kalkınma yolunda gösterdiği performansın sevindirici olduğunu vurgulayan Demir, "Kavak stratejik konumu, tertemiz havası ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile Samsun'un en önemli ilçelerinden birisi. İlçe kullanmaya başladığı doğalgaz ile yatırımcılar için daha cazip bir bölge haline geldi." diye konuştu.

Samsun'un tüm ilçelerinde ortaya koydukları planlı ve istikrarlı çalışma sistemiyle sorunların üzerine gittiklerini ifade eden Demir, önlerindeki 4 yıl içinde ilçelerde yol problemini ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Demir, Kavak'ın son yıllarda aldığı doğru yatırımlarla kalkınmasına hız kattığını, ekonomisinin de buna paralel olarak güçlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl ucuz ve temiz bir enerji doğal gazın da ilçede artık kullanılmaya başlanması ilçe kalkınmasına ciddi katkı verecektir. Daha çok yatırımcı gelecek daha fazla istihdam alanları açılacaktır. Bu arada Kavak Belediyemiz ile yatay mimari tarzında yapacağımız yaklaşık 300 konutluk bir mahalle de ilçeyi bir kent havasına sokacaktır. Kavak Samsun'un çekim merkezi olma yolunda ilerliyor."

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da kalkınma ve daha fazla yatırım almak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, "Büyük heyecan ve şevkle başladığımız bu ikinci hizmet dönemimizde de ilk gün heyecanı ile gece gündüz ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Çünkü bizler halkımız mutlu olduğu sürece huzurluyuz, onlar huzurlu olduğu sürece de mutluyuz. Beş yıl önce nasıl sıfırdan aldığımız ilçeyi bugünkü konumuna geldiyse inanıyoruz ki beş yıl sonranın ilçesi de sanayi, tarım, turizm, kentleşme ve eğitim anlamında kazandığı yeni yatırımlarla çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır." dedi.