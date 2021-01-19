Demir'den kuzular için bakım ve beslenme önerisi - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, koyunculuk işletmesinin karlılığı ve işletmenin geleceği için kuzuların son derece önemli olduğunu belirtti.

Demir, AA muhabirine, kuzuların normal büyümesi ve sağlıklı olması için doğum ağırlığının 4-5 kilogram civarında olması gerektiğini söyledi.

Koyunların özellikle gebeliğin son döneminde yeterli beslenmelerinin doğum ağırlığını önemli seviyede etkilediğini vurgulayan Demir, "Doğum yapacak koyunlar diğer koyunlardan ayrı özel bölmelere alınmalı, altına bolca altlık serilmeli, sıcak ve aydınlık olmalı. Kuzu doğar doğmaz arka ayaklarından tutulur ve sallanır. Ağız ve burun etrafındaki sümüksü maddeler temizlenerek kuzunun nefes yolları açılır. Havluyla biraz kurulandıktan sonra anasının yanına bırakılır." dedi.

Kuzu ve anasının soğuk ve hava cereyanından korunması gerektiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bazen doğum sonrası ana koyun ölebiliyor. Anası ölmüş veya ikiz doğum nedeniyle sütü yeterli gelmiyorsa kuzu, başka bir koyuna alıştırılır. Olmazsa biberonla elle beslenir. Kuzular doğumdan sonra ağız sütünü mutlaka almalıdır. Bazı yetiştiriciler ağız sütü ishal yapıyor diye hiç içirmemekte veya az içirmektedir. Bu uygulama tamamen yanlıştır. Eğer ağız sütünü içirmezsek kuzularımız hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzulara 15'inci günden itibaren kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç yemi verelim."