Son Dakika Haberleri: Demir'den S-400 açıklaması
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Demir'den S-400 açıklaması

33 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Demir'den S-400 açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 
Türkiye, Rusya, Ekonomi
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