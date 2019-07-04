Demir'den S-400 açıklaması
33 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi.
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