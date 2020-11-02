Demir'den sürü sahiplerine aşı uyarısı - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanlığınca, yayladan dönüş yapan sürü sahiplerine aşı uyarısında bulunuldu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, haziranda Akdağ yaylalarına çıkarılan sürülerin havaların soğuması üzerine dönüş yaptığını söyledi.

Demir, yaylada doğan ve çeşitli hayvan hastalıklarına karşı aşısı yapılmamış hayvanların koruyucu aşılarının yaptırılması gerektiğini hatırlattı.

Aşılama konusunda hassas davranılması gerektiğini ifade eden Demir, "Sürüler su ve otlak yönünden zengin Akdağ yaylalarımıza çıkartıldı. Havalar soğumaya başlayınca da dönüşler yapıldı. Yaylada bulundukları süre içinde hayvanlar doğum yaptı. Haliyle de pek çok hayvanın hastalıklara karşı koruyucu aşıları yapılmamış olabilir. Biz biliyoruz ki hayvan hastalıkları koruyucu aşıları yapılmamış hayvan hareketlerinden kaynaklanıyor. Bu gerekçeler kapsamında sürü sahiplerinin aşısı yapılmamış hayvanları varsa bu hayvanların en kısa zamanda koruyucu aşılarını tamamlatmalı." dedi.