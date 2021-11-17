Demir direğe çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Dün gece saat 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Orhan Karaca idaresindeki otomobil, aşırı hız sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme levhasının demir direğine çarptı.

KADRAN 230'DA TAKILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçarak takla atan otomobilin motoru yol kenarına fırlarken, hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca'nın (11) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Orhan Karaca ile aynı aileden yolcular Emirhan, Hatice, Tuğba ve Azra Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesi Hastanesine kaldırılan sürücü Orhan Karaca ve yolcu olarak araçta bulunan Emirhan Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"MOTOR KOPTU KARŞI TARAFA GEÇTİ"

Kaza yapan otomobilin kendisini solladıktan sonra kaza yaptığını anlatan Vahit Şen, "Ben seyir halinde gidiyordum. Önümde tır yavaş gidiyordu. Ben tırı sollamaya çalıştım. Aracımla tam çıkacaktım arkadan bir araç farı gördüm. Bana sadece bir selektör yaptı, ben onu görünce orta aynadan baktım, hızı bayağı yüksekti. Ben korkudan tekrar tırın arkasına girdim. Eğer ben tırın arkasına girmeseydim direkt bana vuracaktı. Beni solladı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe vurdu. Motor koptu araba karşı tarafa geçti. Daha sonra sağlık ekibi ve polisi aradık onlar hemen geldi" dedi.