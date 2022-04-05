Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

05.04.2022 12:41
Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, demir elektrikli direk arasına girerek sıkışan inek, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, demir elektrikli direk arasına girerek sıkışan inek, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Karataş Köyünde bir inek bağlı olduğu demir elektrikli direğinin ayaklarının arasından geçmek istedi. Direk ayakları arasında sıkışıp kalan ve bir daha da hareket edemeyen ineği fark eden köylüler kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Köylülerin müdahaleleri yetersiz kalınca durumu AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ineği bulunduğu yerden sağ salim çıkarttı. Her hangi bir yaralanması olmayan inek, köylülere teslim edildi. - ADIYAMAN

Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı
Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı
Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı

Adıyaman, Karataş, İnek, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement