Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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