Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı - Son Dakika
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Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı

03.04.2022 15:00

Diyarbakır'daki bir demir doğrama atölyesinde tiner kutusunun patlaması sonucu atölyede çalışan 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı, 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı, 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı, 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı, 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı - Son Dakika


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