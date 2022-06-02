Demir doğramacı cinayetinde çifte tutuklama

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, demir doğramacı Savaş Bıkmaz'ı (38) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan D.Ç. (39) ve kocası H.Ç. (46) tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında, Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi D.Ç. ile uzaktan akrabası olan, demir doğramacı Savaş Bıkmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. D.Ç., yanında taşıdığı tabancayla Bıkmaz'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bıkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından D.Ç. ile kocası H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Çift, ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.