Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın böyle görüntülendi

16.07.2022 13:22

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama sesleri ilçenin yakın mahallelerinden duyuldu.

Yangın ve patlama 01.30 sıralarında Organize sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, patlama İlçenin yakın mahallelerinden duyuldu.

YORUMLAR
500
İnegölspor tesislerinde geri sayım İnegölspor tesislerinde geri sayım Son dakika gündem: BARAKADA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Son dakika gündem: BARAKADA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement