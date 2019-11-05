Van Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, Van TSO Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.



Van Genç Girişimciler Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında İcra Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir tarafından verilen kısa brifingin ardından, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile birlikte yapılacak çalışmalar hususunda istişarelerde bulunuldu. Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak faaliyetlerle ilgili planlamanın yapıldığı toplantıda; ilk etapta 2 girişimcilik eğitimi düzenlenmesi kararı alındı. Çalışma gruplarının da belirlendiği toplantıda, tüm dünyada 170'i aşkın ülke ile aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'nun (G3 Forumu) 2020 yılı etkinliklerinin Van ilinde gerçekleşmesi için yapılan girişimler değerlendirildi.



Toplantıda konuşan İcra Kurulu Başkanı Seyhan Demir, "G3 Forumu'nun, Van ilinde yapılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlanmıştı. İlimiz, 1 milyon 150 bin nüfusu, bölgedeki lider yapısı ve gelişime elverişli potansiyeli ile bölgesinde bir çekim merkezi konumundadır. 2020 yılı G3 Forumu'nun ilimizde yapılması; sadece ilimiz gençlerine değil, bölgemizdeki gençlere de fayda sağlayacaktır. Gençlerin, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi aktörleri ile bir araya gelmesinin yanı sıra tecrübe paylaşımı, ulusal ve uluslararası girişimcilerin gençlere ve yeni girişimcilere vizyon kazandırması noktasında faydalar sağlayacaktır" dedi.



Faaliyetlerin planlandığı toplantıda, ilerleyen zamanlarda ekonomide adından söz ettiren ve gençlerin vizyonel gelişimi hususunda fayda sağlayacak birçok iş insanını Vanlı gençlerle bir araya getirmek üzere ikili görüşmelerin yapıldığı da belirtildi.



Toplantıya İcra Kurulu Başkanı Seyhan Demir'in yanı sıra başkan yardımcıları Mete Karam ve Musa Güneş, icra kurulu üyeleri Sercan Orhun, Lokman Kaval, Necdet Alıcı, Harun Şevgin, H. Ömer Yılmaz ve Rıdvan Bilen katıldı. - VAN