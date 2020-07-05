Demir Grup Sivasspor: 0-0

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STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

KIRMIZI KART: Dk. 62 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 36'ya, Demir Grup Sivasspor ise 54'e yükseltti.

5'inci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi ortasını yaptı. Ceza sahasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın kucağında kaldı.

20'nci dakikada konuk ekip yine sol kanattan geldi. Mert Hakan Yandaş'ın ortasında arka direkteki Yatabare, Emre Kılınç'a indirdi. Emre'nin bekletmeden yaptığı vuruşta Kasımpaşa savunmasına çarpan top kornere gitti.

32'nci dakikada orta alanda topu kapan Cofie'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj topu son anda içeri çevirdi. Topla buluşan Koita, topuğuyla bekletmeden Thiam'a aktardı. Thiam'ın vuruşunda Sivasspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

44'üncü dakikada Meriah'ın pasıyla savunma arkasına Haddadi'nin içeri çevirdiği top sonrasında ceza sahasında karambol oluştu. Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda kaleci Samassa bir kez daha gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kazandı. Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Appindangoye dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

62'nci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Hadergjonaj, Emre Kılınç'a yaptığı hareket sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, pasını Mert Hakan'a aktardı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ramazan topu kontrol etti.

77'nci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Goiano'nun ortasında Kone topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

86'ncı dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ramazan topu son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.