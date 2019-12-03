Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor: 0-2
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 0-2 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor: 0-2

6 saat önce

STAT: EsenlerHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal GölenESENLER EROKSPOR: Yaren - Sinan, Berkay, Erhan, Burak Can (Dk. 46 Abdurrahman), Efe Can (Dk. 88 Alper), Orhan, Mustafa Emin, Melih, Emre, Eray (Dk. 64 Şahin)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Ziya, Caner, Papp, Fatih, Cofie, Traore (Dk.

Demir Grup Sivasspor: 0-2, System.String[]

STAT: Esenler

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen

ESENLER EROKSPOR: Yaren - Sinan, Berkay, Erhan, Burak Can (Dk. 46 Abdurrahman), Efe Can (Dk. 88 Alper), Orhan, Mustafa Emin, Melih, Emre, Eray (Dk. 64 Şahin)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Ziya, Caner, Papp, Fatih, Cofie, Traore (Dk. 65 Appindangoye), Hugo Vieira (Dk. 57 Fernando), Derlek, Kone (Dk. 77 Volkan), Yatabare

GOLLER: Dk. 3 Traore, Dk. 73 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Emre, Orhan (Esenler Erokspor) - Papp (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Esenler Erokspor'u Traore ve Fernando'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

3'üncü dakikada Yatabare'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Traore'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruş kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

41'inci dakikada Melih'in ceza sahası dışından şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Sivasspor savunmasının kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Mustafa Emin sert vurdu, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

73'üncü dakikada Derlek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernando, rakiplerinden sıyrılarak cezasahasına girdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.

Mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.


- İstanbul
Suat Arslanboğa, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:41 Kaynak: DHA
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