Son Dakika Haberleri: Demir grup sivasspor: 1-1
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Demir grup sivasspor: 1-1

1 saat önce

İbrahim MAŞE / STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim BozbeyMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca,Aleksic, Robinho (Dk.

Demir grup sivasspor: 1-1, System.String[]

İbrahim MAŞE/

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca,Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)
GOLLER: Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

39'uncu dakikada Sivasspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlar ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve konuk takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.
55'inci dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, yerden sert bir orta kesti. Sol çaprazda topun gelişine vuran Visca'nın şutu ağlara gitti: 1-1.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Mahmut Tekdemir, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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Edin Visca gollerine devam ediyor
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