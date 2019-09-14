Demir grup sivasspor: 1-1

İbrahim MAŞE/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca,Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)

GOLLER: Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

39'uncu dakikada Sivasspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlar ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve konuk takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

55'inci dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, yerden sert bir orta kesti. Sol çaprazda topun gelişine vuran Visca'nın şutu ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.