Demir grup sivasspor: 1-1

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), Ekrem Kan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR Jose Marafona (xxx), Juanfran (xxx)(Dk.61 Salih Uçan xxx), Welinton (xxx), Caulker (xxx), N'Sakala (xxx), Siopis (xxx), Ceyhun (xxx)(Dk.82 Campos), Efecan (xxx), Junior Fernandes (xxxx)(Dk.71 Yacine Bammou xxx), Bakasetas (xxx), Cisse (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Mamadou (xxx), Uğur (xxx), Appindangoye (xxx), Fernando (xxx), Mert Hakan Yandaş (xxx)(Dk.90 Armin Derlek), Yatabare (xxxx), Erdoğan (xx)(Dk.46 Kone xxx), Traore (xxx)(Dk.65 Cofie xxx), Hakan (xxx), Marcelo (xxx), Caner (xxx)

GOLLER: Dk.1 Fernando (Sivasspor), Dk.61 Cisse (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Bacasetas, Juanfran, Welinton (Alanyaspor), Uğur, Mamadou, Yatabare, Volkan (Yedek kulübesi) (Sivasspor)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında lider Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Takımlar sahaya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 'Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliğiyle, güç birliğiyle' yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar ise Alanya'da eski eşi tarafından öldürülen Gülseren Bayrak için 'Kadınlar insandır, biz de insanoğlu' ve İstanbul'da yaşanan depremlerden dolayı 'geçmiş olsun' pankartları açtı.

1'inci dakikada santranın ardından geri paslaşmada yaşanan top kaybıyla başlayan Sivasspor atağında Traore'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fernando'nun dönerek yerden vuruşu kaleci Marafona'nın ayağına çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında uzun pasta gelen topu son çizgide kontrol eden Fernandes, rakibinden kurtardığı topu kale önüne pasladı ancak Sivasspor savunması araya girerek kornere gönderdi.

23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın yaptığı ortada ön direkte topu karşılayan Bakasetas'ın topuk vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.

41'inci dakikadaki Alanyaspor atağında Juanfran'ın kale sahasına yaptığı ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye yönelmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma şuta izni vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında taç atışı kullanan Juanfran'ın uzun topunda Fernandes ceza sahasında topla buluştu ve topu geriden gelen Ceyhun'a aktardı. Topa yetişen Ceyhun'un sert vuruşu yan direğe çarparak yeniden oyun alanına döndü.

50'nci dakikada Alanyaspor Efecan ile atak başlattı. Efecan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiden topu dışarı çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topa N'Sakala ceza sahası dışından gelişine çok sert vurdu fakat kaleci Samassa soluna uzanarak topu tokatladı.

54'üncü dakikada Alanyaspor atağını savuşturmaya çalışan Sivasspor savunmasından topu çalan Ceyhun sağ çaprazdan kaleye çok sert vurdu ancak kaleci Samassa topu güçlükle kornere tokatladı.

54'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın kale sahasına gönderdiği topa Fernandes sert vurdu. Top ağlarla buluştu fakat yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

61'inci dakikadaki Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Cisse'nin kafayı vuruşu fileleri havalandırdı: 1-1.

76'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare gelişine sert vurdu ancak kaleci Marafona iyi uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

- Alanya