Demir Grup Sivasspor: 1-2

Karşılaşma 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile son buldu.

52'nci dakikada Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Aaron, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak Altay'da kaldı.

51'inci dakikada Samassa'nın vuruşunda rakip sahada topa iyi yükselen Yatabare, topu savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda Hasan Ali müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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