Demir Grup Sivasspor: 2-1

80'inci dakikada ceza alanına yapılan ortada Yatabare, kontrol ettiği topu yerden ağlara gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır Yatabare'nin toplu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35'inci dakikada Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortaya da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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