Demir Grup Sivasspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor: 2-2

6 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇavuşGENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk.

Demir Grup Sivasspor: 2-2, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

GOLLER: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Baiano,  Berat Ayberk Özdemir, Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

24'üncü dakikada Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Arouna Kone tamamladı ve takımını öne geçirdi.0-1

56'ncı dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58'inci dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altı pasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.2-1

63'üncü dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7'nci dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.


- Ankara
Halis Özkahya, Sefa Yılmaz, Kolo Toure, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:20 Kaynak: DHA
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