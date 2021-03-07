Demir Grup Sivasspor: 2-2 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 2-2

07.03.2021 21:07
Demir Grup Sivasspor: 2-2, System.String[]

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür ErtemGALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan, Babel (Dk. Feghouli), Fernandes (Dk. 79 Halil), Belhanda (Dk. 72 Kerem), Onyekuru (Dk. 79 Arda), FalcaoDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Ahmet (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan, Babel (Dk. Feghouli), Fernandes (Dk. 79 Halil), Belhanda (Dk. 72 Kerem), Onyekuru (Dk. 79 Arda), FalcaoDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Ahmet (Dk. 84 Alaaddin), Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd (Dk. 89 Kone), Hakan, Yatabare (Dk. 73 Kayode)GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 68 (P) Falcao (Galatasaray) - Dk. 9 Gradel, Dk. 38 Boyd (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KART:   Dk. 90+6 Gradel (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Belhanda, Marcao, Muslera, Halil (Galatasaray) - Yatabare, Ali (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.7'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in önünü boşalttıktan sonra çektiği sert şutu kaleci köşeden çıkarmayı başardı.9'uncu dakikada Linnes'in büyük hatasıyla Sivasspor öne geçti. Uzun pasta havadan seken top ceza sahası içinde Linnes'in önünde kaldı. Linnes'in Muslera'ya geri pasında araya giren Gradel, topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.14'üncü dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan Babel, pasında ceza yayı önünde bulunan Falcao'a çıkardı. Kolombiyalı yıldızın Robin'i geçerek yaptığı şık plase vuruşta top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.18'inci dakika Babel'in sağ kanattan ortasında arka direkte müsait durumda topa gelişine vuran Onyekuru'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.32'nci dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında altpas önünde Belhanda'nın gelişine şutu yandan auta çıktı.38'inci dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içinde Gradel topla buluştu. Gradel'in sert şutunda kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Linnes, Donk ve Boyd topa birlikte kaydı. Meşin yuvarlak, son olarak Boyd'un müdahalesiyle ağlarla buluştu: 1-2.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.54'üncü dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Falcao'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içine çalımlarla girdi. Attığı çalım sonrasında topu kaptıran Onyekuru, Sivasspor defansından topu tekrar alarak şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.66'ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Babel, Uğur'u geçmeye çalışırken topu kaptırdı. Pozisyonun ardından VAR uyarısı geldi ve karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu izleyerek topun Uğur'un eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.68'inci dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.81'inci dakikada Feghouli'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in gelişine şutunda top az farkla üstten auta çıktı.90+7'nci dakikada Feghouli'nin içeriye doldurduğu topta yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kalecide kaldı. Seken topta Arda'nın vuruşu defansa döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen Kerem'in sağ çaprazdan şutunu da defans uzaklaştırmayı başardı.Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

58'inci dakikada sarı kart gören Balhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30'uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.


- İstanbul

Younes Belhanda, İbrahim Çağlar, Ali Şansalan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 2-2 - Son Dakika Spor


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