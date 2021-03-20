Demir Grup Sivasspor: 3-5 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 3-5

20.03.2021 18:16
Demir Grup Sivasspor: 3-5, System.String[]

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Samet Çavuş (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Murat (x), Mihojevic (x) (Dk. 46 Titi xx), Atınç (xx), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Zulj (x) (Dk. 46 Diabate x), Soner (x) (Dk. 87 Esiti), Halil (x) (Dk. 46 Tripic xx), Jahovic (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Samet Çavuş (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Murat (x), Mihojevic (x) (Dk. 46 Titi xx), Atınç (xx), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Zulj (x) (Dk. 46 Diabate x), Soner (x) (Dk. 87 Esiti), Halil (x) (Dk. 46 Tripic xx), Jahovic (xx) (Dk. 88 Ideye x), Ndiaye (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Ahmet (xx) (Dk. 89 Alaaddin), Robin (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Cofie (xx), Hakan (xx), Fajr (xxx) (Dk.90+3 Ninga), Boyd (xxx) (Dk.68 Kayode x), Gradel (xxx)(Dk.  89 Ziya), Yatabare (xxx) (Dk. 68 Kone x)GOLLER: Dk. 60 Ndiaye, Dk. 66 Titi, Dk. 90+2 Diabate (Göztepe) - Dk. 23 ve Dk. 55 Yatabare, Dk. 38 Fayçal, Dk. 41 ve Dk. 45+1 Boyd, (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Mihojevic, Nwobodo (Göztepe) - Boyd, Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 5-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

12'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel rakibinden sıyrılıp içeriye ortaladı. Savunmadan seken top Boyd'un göğsüne çarparak ağlarla buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem Odası (VAR) incelemesi sonrası Boyd'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.23'üncü dakika Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mihojevic'in geri pasında topun kontrolünü sağlayamayan İrfan Can'dan topu kapan Yatabare gol perdesini açan isim oldu: 0-1.32'nci dakikada Soner'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.38'inci dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan etkili gelen Gradel'in vuruşunda top İrfan Can'dan sekti ve ceza sahası dışındaki topla buluşan Fajr, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.41'inci dakikada Uğur'un soldan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Boyd fileleri sarstı: 0-3.45+1'inci dakikada sağdan savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Boyd, kaleci İrfan Can'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 0-4.İlk yarı 4-0'lık skorla konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.55'inci dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Boyd'un içeriye pasını yumruklayan İrfan Can'dan seken topu savunma uzaklaştıramadı ve Yatabare'nin vuruşunda top filelere gitti: 0-5.56'ncı dakikada Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Atınç kafayı vurdu ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.60'ıncı dakikada sağ çaprazda Tripic'in pasında topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-5.66'ncı dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Tripic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Titi fileleri sarstı: 2-5.84'üncü dakikada Gradel'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak Atınç'tan sektikten sonra üst direğe çarparak auta gitti.90+2'nci dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Ideye, sağındaki Diabate'ye pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-5.

Mücadele konuk ekibin 5-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.


- İzmir

Mehmet Salih, Samet Çavuş, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 3-5 - Son Dakika Spor


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