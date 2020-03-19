Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele koronavirüs salgını konusunda eğitim verildi.

Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele koronavirüs salgını konusunda eğitim verildi.

Kulüp tesislerindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan koronavirüsün, insan üzerindeki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Virüsün çok hızlı yayıldığını kaydeden Büyüktuna, bulaştıktan sonra 2 ile 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğini söyledi. Virüsün solunum yoluyla insana geçtiğini söyleyen Büyüktuna, "Bu dönemde toplumda en çok çekineceğimiz insan; öksüren, hapşıran ve tükürüklerini saçarak konuşanlar. Bu insanlara 1 metreden daha fazla yaklaşmamamız lazım" dedi.

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Büyüktuna, "Düşmeyen ateş, kuru öksürük ve 5 ile 6'ncı günden sonra kontrol edilemeyen nefes darlığı. Bazı hastalarda çok hafif de olsa boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu görülmüş" dedi.

Kişisel temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Büyüktuna "Herhangi bir yere dokunduğunuzda mutlaka el hijyenine dikkat edin. El hijyeni için dezenfektan ve kolonyaları insanlar çok sık kullanmaya başladı. Hepimiz kolay olanı seviyoruz. Sabunla elimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Sabun virüsün yapısını bozarak öldürüyor. Eller yıkanmadan; ağzımızla, gözümüzle ve burnumuzla temas edilmemeli. Bu dönem dezenfeksiyona dikkat edeceğiz. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil kullanılmalı. Bunu sağlayamıyorsak kolumuzun içine öksürmeliyiz. Kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. Çiğ ve az pişmiş hayvan ürünleri yemeyelim" diye konuştu.

Büyüktuna, havaların ısınmasıyla birlikte virüsün canlı kalma süresinin azalacağını ancak, dünyada güney yarım kürede kış yaşanacak olması nedeniyle virüsün tamamen ortadan kalkmasının beklenmediği söyledi.

Programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eğitim programı

Konuşma


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:51 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden...
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor'a koronavirüs eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]