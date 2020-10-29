Demir Grup Sivasspor'a yeni otobüsü teslim edildi

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen kampanya ile alınan yeni otobüs, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde düzenlenen törenle Demir Grup Sivasspor Kulübü'ne teslim edildi.

Demir Grup Sivasspor takım otobüsünün eskimesi nedeni ile gelen talep üzerine, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken tarafından 11 Şubat'ta başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan bağışlarla yeni takım otobüsü alındı. Yaklaşık 2,5 milyon lira bedeli olan ve geçen ay alınan otobüsün kulübe teslimi için bugün tören düzenlendi. Sivasspor tesislerinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa eken ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.

Otobüsün teslim töreninde konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor'un en iyisini hak ettiğini belirterek, "Kulübün otobüsü vardı ama yenilenmesi lazımdı. Takıma moral olarak bir hediye vermemiz gerekiyordu. Valilik ve Belediyemizin de isteği ile STSO olarak bir kampanya başlatmıştık. Düzenlediğimiz programlarla otobüsümüzle ilgili Sivaslı iş insanlarımızdan, gerek il merkezindeki sanayicilerimizden, Sivas dışındaki ve yurt dışındaki hemşehrilerimizden taleplerde bulunduk ve onlar da ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Buna ilaveten çocuklarımızın dahi kumbaralarından çıkarttığı harçlıklarından dahi programa katılarak destek olduğu bir kampanya yaptık. Ben burada bulunmayan, bize destek olan tüm hemşehrilerimize, bütün dostlarımıza, sanayici ve iş insanlarımıza, hemşehrilerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Otobüsümüzün kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi."BİZİ MOTİVE EDİYOR"Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise destek için teşekkür ederek, "Birlik beraberliği göstermesi açısından bu tip organizasyonların, kulüplerin üzerinde çok etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da görüyoruz. Şehrimizin ileri gelenlerinin Sivasspor'a gösterdiği ilgi bizi hem memnun hem de motive ediyor. Şehir adına önemli bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirirken de böylesi küçük hediyelerin bizlere gerçekten çok büyük faydası oluyor. Emeği geçenlere ve düşünenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu."MANEVİ ÖNEMİ VAR"Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu belirterek, "Sivasspor istese bu otobüsün belki daha iyisini de alır. Aslolan burada Sivas ve Sivaslıların tavrını göstermesiydi. Manevi olarak Sivasspor'un yanında olduğunu göstermesi açısından önem taşıyordu. Maddi, manevi olarak Sivasspor'a şehir olarak destek vermek adına bu otobüsün alınması anlamlı" ifadelerini kullandı."ÇAM SAKIZI, ÇOBAN ARMAĞANI"Vali Salih Ayhan, kulübe destek olma bilincinin öneminden bahsederek, "Sivas halkının genel anlamda genetik olarak bir yardımseverlik duygusu var. Konu Sivasspor olduğunda daha cömert olarak bunu kullanıyorlar. Ben bu aracın Sivasspor'a kazasız belasız yolculuklarda güzel anılar biriktirmelerine yardımcı olmasını diliyorum. Bugünkü maçta da bu bütün şehre çam sakızı çoban armağanı bir hediye oldu. Onların da güzel bir galibiyetle karşılığını vereceğini düşünüyorum. Bu otobüs tamamen Sivas halkının desteğiyle alınmış, kurumların kasasından bir rakam çıkmamıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından STSO Başkanı Mustafa Eken, otobüsün anahtarı ve ruhsatını Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teslim etti. Vali Salih Ayhan da direksiyonuna geçtiği otobüsle tesislerde kısa bir deneme sürüşü yaptı.