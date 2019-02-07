Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor
, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman önce düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kırmızı-beyazlılar kondisyon hareketleri ile basına kapalı olarak taktik çalıştı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Gabriel Torje
ile rahatsızlığı bulunan Özer Hurmacı
katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:38 Kaynak: DHA
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