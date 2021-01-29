Demir Grup Sivasspor Alanya'da - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor Alanya'da

29.01.2021 16:51
Demir Grup Sivasspor Alanya'da, System.String[]

Süper Lig'de 22. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, uçakla Alanya'ya gitti.

Süper Lig'de 22. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, uçakla Alanya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Sivasspor'un Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Kerem Atakan Kesgin, Isacc Cofie, Jorge Felix, Max Gradel, Arouna Kone, Mustapha Yatabare, Casmir Ninga, Kayode.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor Alanya'da - Son Dakika Spor


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