Demir Grup Sivasspor, Ankara'ya gitti - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor, Ankara'ya gitti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya gitti.

Demir Grup Sivasspor, Ankara'ya gitti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Sivasspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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