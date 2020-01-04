Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanmak için kamp yaptığı Antalya'da günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanmak için kamp yaptığı Antalya'da günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ile başladı. 5'e 2 ile devam eden çalışmalar yarı sahada yapılan çift kale maçla devam etti.

İzinli olanlar ve takıma bugün katılacak olan futbolcularla Sivasspor'un yarın tam kadro çalışması bekleniyor.

Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

( - Namık Kemal Kılınç)


Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:07 Kaynak: DHA
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