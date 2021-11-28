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SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

28.11.2021 18:45

Atakaş Hatayspor maçının ardındanHüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Bugün takım müthiş oynadı.

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Bugün takım müthiş oynadı. Baştan sonra maça hakimdik" dedi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. Maçın hiç bir anında sahada doğruları yapan Hatay takımı yoktu" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 4-0 biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

ALBAYRAK: TAKIM MÜTHİŞ OYNADI

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, şanssız maçların ardından çok iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Uzun süreden beri son dakikalarda yediğimiz gollerle puan kayıplarımız vardı. Alakası olmayan penaltılardan puan kaybımız vardı. Bugün bizim için normal maçtan fazlasıydı. Takım müthiş oynadı. Baştan sona maça hakimdik. Geçen yılın benzerini gördük sahada. Çok mutluyum. Bu galibiyet öncelikle taraftarımıza, sahada olmayan hocamıza hediye ediyorum. Aynı zamanda hastanede yatan annem rahatsızlık geçiriyor. Ağzında oksijen maskesiyle maçı seyretti, beni çok duygulandırdı. Bu galibiyeti ona da hediye ediyorum" dedi.

Bugün kadrodaki bazı değişimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "İsimlerden ziyade bugün takım olarak sahada çok iyiydik. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Gradel, Yatabe, Kerem, Ulvestdat gibi isimlerden iyi bir verim aldık ve takım keyif verdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. En az gol yiyen takımlardan biri olmamıza ve önceki maçlarda pozisyon vermeyen takım görüntümüz varken bugün tam tersi oldu. Maça bir türlü iyi başlayamadık. Maçın hiç bir anında sahada doğruları yapan Hatay takımı yoktu. Özellikle ilk yarı çok pozisyon verdik ve golleri yedik. Bizim için düşündürücü ve üzücü. Ama şimdiye kadar bu arkadaşlarımız 26 puan topladı. Bu arkadaşlara güveniyorum. Bu sonuç bize ders oldu. Hatalardan ders çıkarıp Başakşehir maçına iyi hazırlanıp alışkın olduğumuz Hatayspor'u yeniden izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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