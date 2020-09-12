SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanEraydın AYTEKİNSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, Hatalarımızdan ders çıkarıp daha hazır hale geleceğiz dedi.

SPOR Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Eraydın AYTEKİNSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, Hatalarımızdan ders çıkarıp daha hazır hale geleceğiz dedi. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Rakibi iyi analiz ettik ve lige iyi başladık diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ilk maçını kazanmak istediklerini ancak bu tür karşılaşmaların her zaman zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, şunları söyledi

Tanımadığınız bir rakip. Onlar bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Kötü başladık. Oynamalarına izin verdik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef ilk yarıyı mağlup bitirdik. İkinci yarıya başladığımızda hem oyuncu hem taktik değişiklik olsun biraz daha baskı kurduk. Burada da pozisyonlarımız vardı. Onları da maalesef değerlendiremedik. Ama ilk yarıya göre biraz daha iyiydik. Bizim takımımız bu değil. Yeni oyuncu arkadaşlarımız var, ilk defa oynayanlar var. Geçen yıl kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onların yerini bir an önce doldurmaya çalışıyoruz. Onun için de bu maç hatalarla dolu bir maç oldu ama bunu telafi edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Ligin ilk maçı olduğu için bunlardan iyi bir ders çıkarmamız lazım. Bazı arkadaşların bireysel olarak da ders çıkarmaları gerekiyor. Hepsini düzelteceğiz. Geçen sezon nasıl iyi bir istikrar yakaladıysak, aynı şekilde takımımız oturduğu zaman aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tek buradan bize kazanç olan; yaptığımız hatalardan ders alıp, ilerideki maçlarımızı inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Biliyorsunuz 2 hafta sonra bir ara var. Önemli olan kalan 2 maçımızı, Erzurum ve Ankaragücü maçlarını çok iyi şekilde bitirip, o arayı da iyi bir şekilde değerlendirip, şimdi 2 arkadaşımız daha gelecek, o iki arkadaşımızın da gelmesiyle takımımızın uyum sürecini 2 haftada çok daha iyi bir duruma getireceğiz. Bundan daha iyi bir duruma mutlaka getireceğiz.

YÖNETİMLE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Takıma 2'den fazla transfer gerekli olup olmadığı sorusuna ise Çalımbay, şu yanıtı verdi

Benim oyuncularım bunlar değil. Bu oyuncular değil. Eski oynayan arkadaşlarımız da bunlar değil. Biz bundan önce bir Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları oynadık. Turnuva maçları. Bu maçları çok iyi oynadık. Gayet iyiydi, iyi de geçti. Kamptaydık. Normal, bu takım 25 günden beri kamptaydı. Yabancı arkadaşlarımız olsun, yeni gelen arkadaşlarımız olsun kafaları biraz dolu. Transfere ihtiyacımız olduğu zaman, mutlaka yönetime söyleriz ve almaya çalışırız. Appindangoye ameliyat oldu. Onun yerine transfer yönetimle konuşulabilir. Stoper desteği de olabilir. Ama bunu öncelikle yönetimle paylaşmak gerekir.

ÇAĞDAŞ ATAN RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, şöyle konuştu

Tam da istediğimiz gibi bir başlangıç oldu. Bir haftadır rakibin özel turnuvadaki iki maçının analiziyle yatıp kalktık. O bize önemli veriler verdi. Rakipte de yeni oyuncular vardı. 3-4 önemli oyuncu kaybedip önemli oyuncular aldılar. İyi analiz edip, iyi çalıştık gerçekten hem savunma olarak hem hücum olarak. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik. Oyunu daha önce de koparabilirdik. Bizim amacımız her zaman topa sahip olmak, rakibe oyunumuzu kabul ettirmek, içeride dışarıda. Top rakipteyken de oynamayı çok istiyorum ve bunu çok seviyorum. Bütün oyuncularım da buna karşılık verdiler. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Sivasspor'a kötü demeyelim de, oyunu biz kendi adımıza çevirmeyi iyi bildik. Rakibi bazı bölümler istediğimiz yerlere yönlendirdik. İstediğimiz; oyunun orta alanında ya da hücum alanında istediğimiz boşlukları yaratıp, oraya planladığımız topları soktuk. Bunun sonucunda rakip tabi biraz kötü görünmüş olabilir. Sonrasında Rıza hoca, hücum hamleleri ile bizi sıkıştırmaya çalıştı ama buna biz iyi mücadele ederek karşılık verdik. Çok akan oyunda çok fazla pozisyon vermediğimiz düşünüyorum. Karambol toplardan pozisyon verdik. Dediğim gibi, amacımız daha iyi oynamak, daha agresif oynamak, topa daha çok sahip olmak ama bir ay bunun için yeterli bir süre değil. Daha zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı ve süreyi kazanarak geçtiğimiz için mutluyuz.

SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Rıza Çalımbay, Çağdaş Atan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi         
14:09
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi         
10:01
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı         
01:14
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 02:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei