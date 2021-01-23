Demir Grup Sivasspor beraberliğe "abone" oldu - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

23.01.2021 12:11
Demir Grup Sivasspor beraberliğe

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Ligde 4. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la 2-2, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yle 1-1, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 20. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 24 puan toplayıp, 12. sırada yer aldı.

Bu periyotta 21 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer eşitlikle Gaziantep FK, Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un 6'şar beraberlik yaşadığı ligde, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Sahadan 2 kez eşitlikle ayrılan lider Beşiktaş ise ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2005-2006 sezonunun 19. haftasında da 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, 19. haftalar baz alındığında tarihinde en çok beraberlik elde ettiği ikinci sezonunu yaşadı.

Sivasspor'un ligde 19. haftalar itibarıyla karnesi şöyle:

Sezon O G B M A Y Puan
2020-2021 19595212324
2019-2020191252381841
2018-201919676252625
2017-201819838242927
2015-202619289192814
2014-201519559212820
2013-2014191027342632
2012-201319658212723
2011-201219775303728
2010-201119379183416
2009-2010195212233717
2008-2009191252321241
2007-2008191414321343
2006-200719847192228
2005-200619694191727

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu - Son Dakika Spor


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