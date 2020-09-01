Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti, System.String[]

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Sivas ekibi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken, Beşiktaş ise 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galibiyet golünü 90+1'inci dakikada Mustapha Yatabare ile bulurken, Beşiktaş 31'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup finalinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak 3'üncülük maçında karşılaşacak.


Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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