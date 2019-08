Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından -1

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem kendi sistemi hem de takımın alıştığı sistemi sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İkinci hafta lige galibiyetle bir başlangıç yapan takım kimliğini ortaya koyarız" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Haklı bir galibiyet aldık" dedi. Çalımbay, Emre Kılınç'la ilgili olarak da, "Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim" ifadelerini kullandı.Demir Grup Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle biten maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyetten dolayı Sivasspor'u tebrik ettiklerini belirterek, "İştahından ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önceki tespitlerimiz fizik kalitesi yüksek, sıcak teması ve faul sayısı fazla bir takımla karşılaşacaktık. Bunun için özellikle ilk yarı itibarıyla çalıştığımız topa sahip olma ve bunu damgalandırma ve rakibi top peşinde koşturma. Bunu zaman zaman yaptık, zaman zaman basit top kayıpları ile beraber rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibarıyla 1-0 yenik duruma düştük. Çalıştığımız, ufak dokunuşlar, dizayn etmeye çalıştığımız sistemin ilk yarı itibarıyla karşılığını alamadık. İkinci yarıda basit bir top kaybından yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0'dan sonra oyuncuların uzun süredir alışık olduğu düzene döndük, onda da bir cevap alamadık. Şık olmayan, oyuna tekrar Beşiktaş takımının girmesi gereken durumdan tamamen uzaklaştık. Bir bizim sistemi denedik olmadı, iki onların alışık olduğu sistemi denedik, olmadı. Zihinsel olarak bu hafta itibarıyla bakacağız. Bir an evvel tespitlerimizi yapıp, oyun oyuncu ve bizler tespit yapıp bir an evvel dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı, muhteşem seyircimizle beraber umarım ikinci hafta lige galibiyetle bir başlangıç yapan takım kimliğini ortaya koyarız" dedi.ÇALIMBAY: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligin ilk maçı her zaman çok önemlidir. Lige başlamak gerçekten çok çok önemliydi. Bizim için bu maçı kazanmamız, en kötü puanla bitirmemiz gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eğer Beşiktaş gibi bir takıma karşı maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini korursanız ancak öyle galip gelirsiniz. Biz de onu gerçekleştirdik. Hiç kimse oyun disiplinini bozmadı. Herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıktı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Skor da iyi, atılan goller de mükemmel. Ön önemlisi oynanan oyun ilerisi için de umut verici. İyi bir galibiyet aldık. Önemli olan ilgin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz gerekiyor. Bu oyunun üzerine koymak gerek. Beni en çok memnun eden sezon başında 8-9 kişiyle başladık. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geldi. O az oyuncu ile bile mükemmel hava yakaladık. Oradaki hazırlık maçlarımız da çok iyiydi. Ajax'la oynadık, Vitesse, Fenerbahçe maçlarını en iyi şekilde bitirdik. Az olmamıza rağmen çok iyi bir takım havası yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyorduk. Bugün de aynı şeyi yaptık. İyi bir galibiyet. Karşımızdaki takım Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Bunu devam ettirmek gerekiyor. En önemli olan bu. Gayemiz bunu devam ettirmek. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Rizespor maçımız var. Oradan da çok iyi bir neticeyle dönersek bu galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Transfer sezonu bitmeden belki 1-2 oyuncu alma şansımız olursa esas şey milli maç arası. Gazişehir maçından sonra orayı da çok iyi değerlendirirsek inşallah istediğimiz yerde ligi bitireceğiz" dedi.Hastaneye kaldırılan kaleci Samassa hakkında da değerlendirme yapan Çalımbay, "Samassa bir gün müşahade altında kalacak. Korkulucak bir durumu yok gibi. Çok üzüldük, kafamız oradaydı. İnşallah bir iki gün sonra çıkıp antrenmanlara başlar" diye konuştu."EMRE'NİN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASINI İSTERİM"Emre Kılınç ile ilgili Çalımbay, "Emre profesyonel bir oyuncu. Oyuncuya transfer teklifi gelmesi kadar normal bir şey yok. Bugün de teklifi hak eden oyuncu olduğunu gösterdi. Bunlar konuşulabilir. Ben de Başiktaş'ta yıllarca oynadım. Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim. Tabii iki tarafın da rızası ile gitmesi gerekir. Maçtan önce konuşuldu ama hiç kimseyi etkilemedi. Emre'yi de etkilemedi. Bizi de etkilemedi. Emre maçını oynadı golünü de attı. Profesyonel oyuncu belki önümüzdeki hafta bir anlaşma olur, Emre gidebilir yani ama ben Emre'nin gitmesine karşıyım. Çünkü ihtiyacımız var. Zaten adam almaya çalışırken bir adam daha gönderirsek tabii bizim için zor olur. Ama kulübümüzün menfaatine, Emre'nin menfaatine bir şey olursa o zaman tabii ki biz elimizden geleni yapar, gitmesine izin veririz. Ben de Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim" diye konuştu.Genç oyuncular Mert Hakan ve Erdoğan'ın performansından memnun olduğu için formayı verdiğini belirten Çalımbay, kampın en iyileri olduklarını ve daha da iyi olacaklarına inandığını vurguladı.TARAFTARLARDAN FİKRET ORMAN'A TEPKİMaçın ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Futbolcuların takım otobüsüne binerken üzgün oldukları görüldü. Takım otobüsü stattan ayrılırken Beşiktaş taraftarları başkan Fikret Orman'a tepki göstererek 'Yönetim istifa' ve 'Fikret Orman paralar nerede' sloganları attı. Taraftarlar ayrıca yardımcı antrenör Orhan Ak'a da tepki gösterdi.