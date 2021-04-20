Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Burada puan kaybı bekliyorduk. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Son paslarda dikkatli olsak galip gelebilirdik. Güzel bir maç geçti" diye konuştu.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, "Seyir zevki veren bir müsabaka olmadı. Daha iyi bir maç olmasını beklerdik ama bugün itibariyle maalesef bu mümkün olmadı. İki taraf da çok üretkenlik yaratamadı. Maçın hakkı herhalde 0-0'dı. İki taraf da kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı bana göre. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel bir maç yönetti, çok da iyi bir hakem. Benim de çok güvendiğim bir hakem, çok iyi bir maç yönetti. Oyunla ilgili; muhtemel bir puan kaybı burada bekliyorduk. Yaptığımız planlamada bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplarda yoktu. Ama bu hafta vardı. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor, Aboubakar'ı bilmiyorum, olan sakatlığına yarın bakacağız. Larin de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır, bunu belirtmek isterim, herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR MAÇ OLDUDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise iyi bir mücadelenin geride kaldığını dile getirerek, "İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da hedefi vardı. Bizim de Beşiktaş'ın da hedefi vardı tabii ki. İki takım da yenişemedi. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerlerde ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık, iyi bir grafik çizdik. Çok iyi yere geldik. Çünkü çok zor bir durumdaydık puan olarak. Ama arkadaşlarımız gerçekten olağanüstü şekilde oynadılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Kalan maçlarımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum kalan maçlarında. Son 6 maçımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Beşiktaş'ın 6 maçı var ve avantajı devam ediyor. Onlar için buradan alınan bir puan da iyi gözükebilir. Bizim açımızdan 3 puan olmasını isterdik ama liderle oynuyorsanız puan puandır" ifadelerini kullandı.Hakem Fırat Aydınus'un genelde iyi maç yönettiğini ama bir penaltı pozisyonunun tartışmalı olduğunu kaydeden Çalımbay, Aydınus'un takdir haklarını genelde iki tarafa eşit kullandığını söyledi.

Kalan haftalardaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Çalımbay, "Ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyük avantajı ve iyi bir kadrosu var. Avantajlı olan Beşiktaş lider durumda. Zor durumda olan takımlarla maçlar var o yüzden şimdiden bir şeyler söylemek zor ama puan farkıyla lider olduğu için Beşiktaş avantajlı" diye konuştu.