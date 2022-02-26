SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından

26.02.2022 22:20

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık.

Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Bireysel hatalardan goller yedik. Bize yakışmayan gollerdi" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise "Takım bütünlüğü bizi mutlu etti. Bütün arkadaşlarımızı galibiyetten dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli değerlendirmelerde bulundu. Sonucun kendisini üzdüğü maçlardan birini oynadıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. İkinci yarıya başladığımızda da baskıyı kurduk, pozisyonlar yakaladık ama sadece birini değerlendirdik. Çok iyi mücadele eden, kazanmak için her şeyi yapan takımdık. Defansta çok bireysel hatalar yaptık. Yediğimiz goller bize yakışmayan gollerdi. Onun dışında herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Sonradan giren arkadaşlarımız da öyle. Mücadeleden memnunum ama son zamanlarda yediğimiz bireysel gollerden sorun yaşıyoruz. Bugün de söylediğimiz şekilde goller yedik. Onun dışında oyundan, bulunan pozisyonlardan, mücadeleden memnunum. Yemememiz gereken goller yiyince karşındaki takım Beşiktaş, affetmez. Mağlubiyeti hak ediyorsunuz. Oyunu çirkinleştirmeden içeride, dışarıda hedefimiz galibiyete oynamaktı. Bugün de bireysel hatalardan kaybettik. Sevindiğimiz olay maçın başından sonuna kadar mücadeleden kopmamamız. Tek üzüldüğümüz kısım, bu yıl maçlarımıza hiç bir zaman tam kadro çıkamamak oldu. Bugün tam Gradel'in maçıydı ama cezalı olduğu için faydalanamadık" diye konuştu.

KARAVELİ: TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ MUTLU ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise rakibi iyi analiz ederek maça hazırlandıklarını belirterek, "Sivasspor maçının hazırlıklarını yaparken ve rakibi analiz ederken maçın zor olacağını biliyorduk. Ligde kolay maç yok. Herkesin 2'nci yarı hedefleri var. Rakip hızlı hücum geçişleri yapan, kenar ortaları ile etkili olan bir takımdı. Serbest vuruş ve korner golleri fazlaydı. İlk yediğimiz golle ilgili en net beklediğimiz ve çok çalıştığımız golü yedik. Ortayı yaptırmamamız gerekiyordu. İçerdeki eşleşmede sorun yaşadık. Sahada rakip bugün biraz daha uzundu. Stoperler ve sağ bekte görev alan stoperi de oyundaydı. Oyunun ilk yarısında senaryo istediğimiz gibi oldu. Rakibin savunma ile orta alan arasında da boşluklar verdiğini analiz etmiştik. Ne kadar oraya sarkabilirsek atak ile olumlu sonuç çıkarabileceğimizi biliyorduk. Alex, Rashid, Batshuayi ile pozisyonlarımız vardı. Hücumda çok yüksek ortalar yapılmamasını istemiştim. Nitekim böyle bir ortada 2'nci golü bulduk. Oyunun ilk yarısında maçın dengeli olmasını sağlayan Necip ve Atiba'nın merkezde varlığıydı. Merkezden Faycal ila yapacakları etkinliği engellediler. Batshuayi de hareketli olarak arkadaşlarına alanlar açtı. İlk yarı bittiğinde özellikle kenar ortalarla ilgili uyarılar yaptık. 45-60 arası hemen hemen hücumla ilgili hiçbir şey yapamadık. Baskı yedik. Topa sahip olup önde baskı yapabilirdik. Oyuncu değişikliği bize iyi geldi. Güven ön tarafta rakibe tehdit oluştursun istedik. Pozisyonlar bulmaya başladık. Penaltı ile skor 3-1 oldu. Golden sonra da pozisyonlar bulmaya devam ettik. Hiç bir zaman skoru korumaya çalışmadık. 3-1'den sonra bulduğumuz pozisyonlar skoru korumaya çalışmadığımızın göstergesi. Maçın böyle biteceğini düşünürken yediğimiz penaltı golü oldu. Rakibin ikinci yarıdaki en net pozisyonunda ise Ersin iyi bir kurtarış yaptı. Bugün takım bütünlüğü bizi mutlu etti. Birkaç oyuncumuz sakat olmasına, yeni sakatlıktan çıkmalarına rağmen iyi mücadele etti. Bütün arkadaşlarımızı galibiyetten dolayı kutluyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından

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Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak etmedik' Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak etmedik' Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika


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