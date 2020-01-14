Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

23 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk...

Ziraat Türkiye Kupası

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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