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Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
23 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşaması
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı
Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın basın toplantısı Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Demir Grup Sivasspor: 4 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0
SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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