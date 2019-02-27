Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24'üncü hafta maçında cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat  sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Lefter Küçükandonyadis, Bursaspor, Sivasspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı! Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık

Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Şarkıcı Hatice'den David Beckham'a Olay Yaratacak Kalça Yorumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor, Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]