Demir Grup Sivasspor çalışmalara başlıyor

Demir Grup Sivasspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından ilk antrenmanını gruplar halinde yarın yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en son saha çalışmasını tesislerinde ligin ertelendiği 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlı ekip, 51 gün aradan sonra yeniden antrenmanlara başlayacak.

Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki antrenmanlarını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gruplar halinde gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonun 12, 13 ve 14 Haziran'da oynanacak maçlarla Süper Lig'in kaldığı yerden devam edeceğini açıklamasının ardından, kırmızı-beyazlı ekip, lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Antrenmanlar bir sonraki açıklamaya kadar basına kapalı olacak.

Futbolcular, liglerin ertelenmesinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hazırladığı program çerçevesinde evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Oyuncular ilerleyen süreçte kulüp tesislerinde bireysel çalışmalar yaptı.