Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika Spor

Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaştı.

Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaştı.

Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.

Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.

Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sivasspor, Le Havre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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