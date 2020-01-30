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Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaştı.
Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.
Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.
Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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