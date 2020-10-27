Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

27.10.2020 04:49

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizepor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın hemen başında gol yemelerinin takımının dengesini bozduğunu söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizepor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın hemen başında gol yemelerinin takımının dengesini bozduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini belirtti.

Yedikleri golün ardından her türlü riski aldıklarını ifade eden Çalımbay, "Maça başlarken tabii ki hemen başında gol yemek çok zor bir şey. Golü yedikten sonra karşı takım tamamen defansa çekildi." dedi.

Gol atmak için her türlü şeyi denediklerini aktaran Çalımbay, "Takım olarak bayağı bir pozisyona girdik ama son paslar ve son ortaları doğru dürüst yapamadık. Bunu kesinlikle Avrupa Kupası maçı oynayıp tekrar lig maçı oynamaya bağlamıyoruz." diye konuştu.

"Kötü maç yönettiler"

Çalımbay, karşılaşmanın hakemleriyle ilgili de eleştiri de bulunarak şunları kaydetti:

"Maçın hakemiyle ilgili de bir sürü şey yaşadık. Bir kere bana göre çok kötü bir maç yönettiler ve davranışları hiç iyi değildi. Futbolcu arkadaşlarımıza da iyi değildi, verdikleri gereksiz fauller vardı. 20 kişinin arasından atılan şutu ofsayt nasıl görüyorlar anlamıyorum, hiç anlamadım onları da. O yüzden hakem arkadaşlarımız bana göre kötü değil, rezil bir maç yönettiler. Burada bizim de çok hatamız oldu, üstün oynamamıza rağmen girdiğimiz pozisyonları daha iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunların hepsinden birer ders çıkartacağız. Kişi olarak sakin birisiyimdir, hiç kimseyle de benim işim olmaz, hakemlerle de olmaz. Ama maalesef bu hakem arkadaşların bazılarıyla bizim geçinmemiz mümkün değil. ya atılırız biz, ya da başka şeyler olur. Hakem arkadaşların davranışları davranış değil. Mağlup olabiliriz, her şey olabilir ama hiçbir hakem arkadaşımız gelip bizlere konuşamaz, bizlere gereksiz şekilde kart gösteremez. 20 kişinin arasında ofsaytı gören adamı tebrik ediyorum. O zaman o geri pası da görebilirdi, bazı faulleri de rahatlıkla görebilirdi. Önündeki taç atan adamın yerinden değil, ilerisinden attığını da görebilirdi. Onların hiçbir tanesini görmediler. Sade bizim ofsayt olayını görüyorlar. Son saniye zaten maç 2-0 olmuş. Onun için hakem arkadaşları tebrik ediyorum, bugüne kadar en kötü yönetimden bir tanesiydi. Ama bunu kesinlikle maça bağlamıyorum."

"Hem kendimiz hem Türkiye için oynayacağız"

Avrupa Kupası'nda hem ülke için hem kendileri için oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz hem kendimiz için oynayacağız hem de Türkiye için oynayacağız. Avrupa kupası maçlarımız var hem de lig maçlarımız var, artık onlara konsantre olacağız." dedi.

Bireysel olarak hiçbir oyuncusunu eleştirmeyeceğini dile getiren Çalımbay, başarının da başarısızlığında ortak olduğunu söyledi.

Çalımbay, takımdaki 5 önemli oyuncunun sakat olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Tomas: "Çok önemli 3 puan aldık"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas ise karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi.

Erken gol bularak maçı kolay kazandıklarını belirten Tomas, "İyi savunma yaptık, zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin, ikinci devre de aynı şekilde devam ettik." dedi.

Rakiplerine pozisyon vermediklerini dile getiren Tomas, son dakikalarda da ikinci golü bulduklarını aktararak, "Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da bizim için önemli. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor

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