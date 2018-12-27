Demir Grup Sivasspor'da 3 Gün İzin
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.
Demir Grup Sivasspor
'da futbolculara 3 gün izin verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 3 Ocak 2019'a kadar izin verildi.
Kırmızı beyazlı ekip, Belek
'te bulunan Calista Luxury Resort'ta yapacağı devre arası kamp çalışmaları için 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00'de toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
Ekip 9 Ocak'ta Arnavutluk
ekibi Partizani, 13 Ocak'ta ise Romanya
Ligi temsilcisi Sepsi Sfantu Gheorghe ile 2 hazırlık maçı yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:21 Kaynak: AA
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