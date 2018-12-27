Son Dakika Haberleri: Demir Grup Sivasspor'da 3 Gün İzin

Demir Grup Sivasspor'da 3 Gün İzin

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Demir Grup Sivasspor'da 3 Gün İzin, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 3 Ocak 2019'a kadar izin verildi.

Kırmızı beyazlı ekip, Belek'te bulunan Calista Luxury Resort'ta yapacağı devre arası kamp çalışmaları için 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00'de toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ekip 9 Ocak'ta Arnavutluk ekibi Partizani, 13 Ocak'ta ise Romanya Ligi temsilcisi Sepsi Sfantu Gheorghe ile 2 hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:21 Kaynak: AA

Sivasspor, Spor
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