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Demir grup sivasspor'da başakşehir hazırlıkları sürüyor

34 dakika önce

DEMİR Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Demir grup sivasspor'da başakşehir hazırlıkları sürüyor, System.String[]
DEMİR Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, ana bölümde ise yarım sahada maç yaparak antrenmanı tamamladı. Antrenmanda milli takım kampında bulunan Emre Kılınç yer almazken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda kaleciler Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa ve Muammer Yıldırım, kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.


Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
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